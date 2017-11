L'Imériale aura bien lieu en 2018

L’Imériale n’a pas encore dit son dernier mot. Menacée de disparition, elle aura bel et bien lieu en 2018.

Le comité d’organisation s’est rétréci ces dernières années et ses membres devenaient fatigués à force d'assumer en si petit nombre une telle charge de travail. Lors de la dernière édition de l'Imériale, ils ont lancé un appel à l’aide qui a été entendu.

Huit nouveaux membres ont rejoint les anciens du comité. Il s'agit de jeunes motivés qui habitent presque tous à St-Imier ou juste à côté. Ils se sont engagés notamment parce que les enfants adorent l'Imériale et qu'ils ne voulaient pas les priver d'une telle fête. De plus, c'est l'occasion de retrouver de vieilles connaissances qui ont quitté la région et de faire la fête, à l'heure où les grandes manifestations se raréfient dans le Jura bernois.

Le comité a pu facilement distribuer des tâches à chacun des membres et a maintenant comme objectif de se familiariser avec l'organisation et de mettre sur pied une belle édition 2018. Les nouveautés viendront par la suite.

La prochaine Imériale se déroulera les 29 et 30 juin à St-Imier. /mvr