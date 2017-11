Convention prolongée pour la culture

La culture garde sa place au CIP à Tramelan. Le centre interrégional de perfectionnement, la Municipalité et la société anonyme Tramelan Economie ont signé le 8 novembre la nouvelle annexe de la convention de prestations qui lie les trois institutions. Ils prolongent jusqu’en 2019 la collaboration née en 2016. Le CIP se voit ainsi garantir une subvention annuelle de 50'000 francs en 2018 et en 2019 destinée à soutenir et développer l’offre culturelle à Tramelan.

Trois domaines sont ainsi concernés : la médiathèque, les archives communales et le programme culturel, qui comprend les expositions et les conférences. /comm+mdu