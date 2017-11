Un long périple pour l’ours M29

Un événement historique a marqué le canton de Berne au mois de mai. Après plus de 190 ans d’absence, l’ours a fait son retour dans le canton qui l’a pris pour emblème. Le centre de coordination pour la surveillance des populations de carnivores en Suisse a pu suivre le parcours de l’animal désigné par le nom M29, grâce aux empreintes trouvées et aux analyses génétiques effectuées. L’Ours né en Italie durant l’hiver 2013, aurait traversé la frontière suisse en avril 2016. Des observations effectuées dans les cantons des Grisons, d’Uri et de Schwyz permettent d’émettre des hypothèses sur la route qu’il a suivie avant d’arriver dans l’Oberland bernois et l’Emmental. Depuis le 11 septembre, on ne dispose plus d’information sur sa localisation. /comm+mdu