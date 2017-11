Un sommet biennois pour aider les enfants

Comment soutenir les enfants qui vivent dans des familles touchées par la violence domestique, la maladie psychique et l’addiction des parents ? C’est la question qui a occupé les 450 participants à un congrès qui s’est déroulé jeudi à Bienne. Les intervenants ont fait le point sur la situation des familles concernées, leurs besoins et les possibilités qui existent pour les aider. Ils ont notamment rappelé que l’abus d’alcool joue un rôle dans 40% des cas de violence domestique. La professeure de Montréal Claire Chamberland a par ailleurs montré l’importance d’une meilleure collaboration entre les institutions pour les enfants et celles pour les adultes. /comm+mdu