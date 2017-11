Les Biennois aiment leur ville pour sa tolérance

Bienne se dévoile comme une ville ouverte, tolérante, diversifiée et intégratrice. C’est le constat principal qui est ressorti de la démarche participative « Stadtidee, l’idée qu’on s’en fait », dont le rapport de synthèse a été publié jeudi. Plus d’une centaine de Biennois ont participé aux rencontres organisées entre les mois de juin et d’août, et ont dessiné le visage de leur ville et formulé des axes de développement.

« Bienne ne se fixe pas un idéal à atteindre, elle laisse de l’espace et de la liberté pour innover et expérimenter », c’est la vision que partagent les Biennois qui ont participé au projet, et qui émettent un avis globalement positif sur leur ville. Le bilinguisme et la vie animée des quartiers sont aussi ressortis comme des éléments clés lors de la démarche.

Les Biennois ont aussi des idées pour développer leur ville

Le rapport dévoile aussi les idées pour l’avenir formulées par les participants. Pour eux, la politique doit être davantage au service de la population, et la communication doit être améliorée entre les autorités et les citoyens, pour lutter contre le désintérêt des électrices et des électeurs.

En matière d’économie, certains attendent de la ville une politique plus active pour augmenter le nombre de places de travail, grâce aux conditions cadres et à la qualité de vie qu’elle peut offrir. Ils estiment que les jeunes entreprises se trouvent encore dans un contexte peu favorable, et que la ville doit jouer un rôle pour promouvoir l’innovation, soutenir les start-up et accompagner la transition vers l’économie digitale.

Enfin, concernant l’urbanisme, les Biennois considèrent que la stratégie de développement n’est pas suffisamment perceptible et que la densification doit être accompagnée d’un soin particulier aux espaces verts et publics. Ils proposent par exemple d’utiliser les canaux comme élément structurant et de relier la ville au lac.

Ce rapport servira de base de réflexion au Conseil municipal pour élaborer sa stratégie 2030, et pour la révision du règlement de la ville. /mdu