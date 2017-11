Un homme et un enfant blessé à Bienne

Une voiture et un vélo se sont percutés vendredi à Bienne. L’accident s’est produit vers 11h35 à proximité de l’intersection entre les rues Jakob-Stämpfli et du Moulin. Une collision s’est produite au moment ou l’automobiliste s’apprêtait à bifurquer. Le cycliste et l’enfant qu’il transportait sur un siège vélo ont été blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital en ambulance. La circulation a été réglée de manière alternée dans le secteur durant deux heures et demie le temps de l’intervention. L’accident fait l’objet d’une enquête de la police cantonale bernoise. /comm+mdu