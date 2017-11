Flashmobs et chansons pour les Droits de l’enfant

Les écoliers du canton de Berne chantent pour leurs droits. Dans la région, des flashmobs et des chansons ont eu lieu lundi matin à La Neuveville, Corgémont, Malleray, Moutier, Tavannes et Tramelan. Les élèves ont célébré les 20 ans de la signature par la Suisse de la Convention de l’ONU pour les Droits de l’enfant. Ce traité international a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants, comme le droit à l'éducation. Il a été ratifié par la Suisse le 27 mars 1997.

A Corgémont, environ 400 enfants munis de pancartes ont chanté deux chansons sous les applaudissements des parents et passants. /sca