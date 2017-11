L'homme arrêté après le double homicide de Suberg avoue

L'homme arrêté la semaine dernière suite à l'homicide de Suberg a avoué. Les corps sans vie d'un couple sexagénaire avaient été découverts dans une maison. Il s'agirait d'un délit relationnel, a annoncé la justice bernoise lundi.

Les corps avaient été trouvés dans la nuit de mardi à mercredi dans une maison familiale de Suberg, un village situé entre Bienne et Berne. Les victimes sont un homme et une femme suisses, âgés de 61 et 65 ans. Un homme de 24 ans avait été arrêté jeudi, Suisse lui aussi.

/ATS