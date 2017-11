Biodiversité : le bord des routes sous la loupe

Or cet espace de vie végétale et animale est menacé. En cause, quelques mauvaises pratiques d’entretien qui adoptent une logique routière sans tenir compte de la présence d’espèces, pour certaines, en régression.

Les sections bernoise, neuchâteloise et jurassienne de Pro Natura vont publier prochainement une brochure pour sensibiliser notamment les milieux responsables de la gestion des bords de route et de chemin. Tiré à 4'000 exemplaires, ce papillon proposera plusieurs mesures en faveur de la biodiversité, comme un changement général des pratiques de fauche (une seule coupe en automne) et l’utilisation de matériel plus respectueux des sols. /dsa