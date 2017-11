Ecole spécialisée : le canton aide les parents

Le canton de Berne a conscience des difficultés rencontrées par les parents dont l’enfant ne peut être scolarisé ni dans une classe régulière, ni dans une classe spéciale. Il ne souhaite toutefois pas confier leur placement à l’inspection scolaire dans l’immédiat, comme le demandait Peter Gasser dans une motion urgente.

Le député PSA rappelait dans son texte que c’est déjà l’inspection qui autorise la sortie d’un enfant de la scolarité obligatoire, mais que c’est ensuite aux parents de trouver une école adéquate pour accueillir leur enfant. Cela peut s’avérer complexe, d’autant plus que les places d’accueil sont peu nombreuses. Si aucune solution n’est trouvée, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est alors avertie. Confier cette tâche à l’inspection scolaire permettrait de décharger les parents et de simplifier les procédures.

Le canton de Berne se dit prêt à étudier cette solution, mais il rappelle que des mesures ont déjà été prises pour améliorer la situation. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale apporte son soutien aux parents qui n’arrivent pas à placer leur enfant dans une école spécialisée. Elle ajoute que 93 places supplémentaires ont été créées dans des écoles spécialisées bernoises au cours des derniers mois, notamment à Tavannes et Bienne pour les francophones.

Ce soutien sera maintenu jusqu’à la mise en œuvre de la Stratégie en faveur de la scolarisation spécialisée, qui devrait intervenir en 2020. Elle prévoit que L’Office cantonal compétent soit chargé de statuer sur les admissions. La pratique actuelle pourrait toutefois être adaptée dans l’intervalle si nécessaire. Le Conseil-exécutif recommande au Grand Conseil d’adopter la motion de Peter Gasser sous la forme moins contraignante du postulat. /ast