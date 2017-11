Le centre Müller se bat pour sa survie

Le musée de machines Müller à Bienne part au front pour éviter la démolition. L’institution est directement menacée par le chantier de l’A5. Une pétition intitulée « Le musée de machines Centre Müller ne peut pas être sacrifié sur l’autel de l’axe ouest de l’A5 » a été lancée lors des portes ouvertes de l’établissement le mois dernier. Le texte muni de 300 signatures a été remis à la chancellerie de la ville mercredi par Michel Müller, PDG et iniateur du musée et Monica Meyer-Bühler, conservatrice du Centre et membre de la direction. /nme