Accueil de Moutier : la nouvelle unité pratiquement au complet

Le Gouvernement jurassien a mis en place une structure qui sera chargée de l’accueil effectif de Moutier dans le canton. La majorité des membres de cette nouvelle équipe a été dévoilée. Pierre Bersier de Courrendlin, Léa Saucy de Courtételle et Audrey Fasnacht de Porrentruy prendront leur fonction, respectivement d’économiste, de responsable administrative et de chargée de communication entre février et mars 2018.

Pierre Bersier, 43 ans, est actuellement responsable du budget de l’Etat au sein de la Trésorerie générale. Une activité qu’il conservera à 20% après son entrée en fonction au sein la nouvelle cellule le 1er mars 2018.

Léa Saucy, 30 ans, est actuellement assistante de direction au sein d’une entreprise jurassienne. Prévôtoise de naissance, elle prendra ses fonctions le 1er février 2018.

Audrey Fasnacht, 31 ans, est actuellement journaliste au sein de la rédaction de RFJ et responsable de la communication et du marketing de Jurabasket. Elle entrera en fonction le 1er mars 2018.

Cette nouvelle équipe, dirigée par Pierre-Alain Berret, aura pour mission d’assurer le transfert de la cité prévôtoise au 1er janvier 2021. Elle sera encore complétée prochainement par un ou une juriste. /eso