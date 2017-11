C’est quoi le « Black Friday » ?

Ce vendredi a lieu le « Black Friday ». Traduisez « vendredi noir » en français. Souvent considéré comme le coup d'envoi des achats de Noël pour des millions de consommateurs, cette journée à lieu non seulement aux États-Unis, mais dans plus de 50 pays, dont la Suisse. Chez nous, le Black Friday connaît un succès grandissant depuis quelques années. De quoi s’agit-il exactement et à qui cela profite ? Nous avons mené l’enquête :