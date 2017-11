Des subventions pour sécuriser une ligne des CJ

Les travaux de protection de la ligne CJ entre Saignelégier et Glovelier bénéficient de la manne du canton du Jura et de la Berne fédérale. La Confédération attribue trois millions de francs au projet et le canton du Jura donne un million. Objectif : protéger la ligne ferroviaire des risques de chute de pierres. Les Chemins de fer du Jura souhaitent installer des filets pare-pierres et des clouages de blocs. La compagnie prévoit également la mise en place d’un système d’alerte et de surveillance sur l’ensemble du tronçon ferroviaire entre Glovelier et le Pré-Petitjean. L’opération inclut aussi la remise en état des ouvrages existants et l’entretien des forêts protectrices. Coût total du projet : 8 millions de francs. Les CJ investiront donc 4 millions. Les travaux auront lieu entre l’année prochaine et 2021. /comm + vco