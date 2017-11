Gravement blessé après une chute à scooter

Un homme a été grièvement blessé suite à un accident de scooter tôt vendredi matin à Bienne. Les faits se sont produits vers 4h15 à la rue de Mâche. Le conducteur du deux-roues a d’abord heurté un îlot central et peu après le trottoir sur le côté droit de la chaussée. Il a alors fait une chute et s’est immobilisé quelques mètres plus loin. Blessé, l’homme âgé de 32 ans a dû être transporté en ambulance à l’hôpital. Son état de santé est jugé critique.

La rue de Mâche en direction de la sortie de la ville a été fermée au trafic durant environ trois heures et demie. Une déviation a été mise en place par l'Inspection de police de la ville de Bienne. La circulation des poids lourds et des transports publics a quant à elle été réglée de manière alternée à proximité du lieu de l'accident. La police cantonale a ouvert une enquête pour établir le déroulement de l’accident. /comm+mdu