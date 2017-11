Les musulmans expriment leur ras-le-bol

Combattre les amalgames et montrer le vrai visage de la communauté musulmane, c’est l’objectif de l’événement organisé samedi à Bienne. La première Landsgemeinde de musulmanes et de musulmans de Suisse a pris place dans l’église du Pasquart. La manifestation a été intitulée « Lâche-nous les babouches », pour exprimer le ras-le-bol grandissant des musulmans d’être trop souvent les victimes d’instrumentalisation politiques et d’amalgames.

Ouvrir la discussion

Trois tables rondes ont été mises sur pied grâce à une dizaine d’intervenants politiques, religieux ou encore académiques. La première a été nommée « Être musulman en Suisse dans le monde du travail, de l’école et des études : revendications, discriminations et devoirs », la deuxième « L’islam est-il compatible avec la démocratie suisse ? » et la dernière « Peut-on être musulman-e et féministe ? ».

L’objectif au terme de ses tables rondes et d’ouvrir la discussion et finalement d’élaborer une charte de citoyennes et de citoyens musulmans de Suisse. « L’objectif est de montrer qu’être musulman, c’est d’abord être un individu avec des droits et des devoirs avant toute chose », explique Mohamed Hamdaoui, conseiller de ville biennois et l’un des organisateurs de l’événement. /mdu