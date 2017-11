Le PLR gagnant à Tavannes

Le PLR en force au Conseil municipal de Tavannes. Le parti libéral-radical a remporté la mairie dimanche, jusqu'ici en mains UDC, ainsi que deux sièges (+1) au Conseil municipal. Il sera représenté par le maire Fabien Vorpe et les élus Christian Achermann (sortant) et Laurent Möri (nouveau). L’UDC conserve ses trois sièges, avec Caroline Gyger, Michaël Schlappach et Nathalie Geiser (tous sortants). Le maire sortant Pierre-André Geiser ne se représentait pas.

Candidat malheureux à la mairie, le PSA Marcel Wüthrich est réélu au Conseil municipal aux côtés de son colistier Romain Voumard, lui aussi sortant.

C’est donc Tavannes Avenir qui fait les frais du succès du PLR. La formation perd un siège et n’est plus représentée que par Stéphane Terrier. /mwi