Une fondation pour attirer les médecins à Moutier

Promouvoir la médecine de proximité à Moutier et ses environs : c’est la démarche entreprise par la Fondation Santé Prévôtoise. Selon nos informations, cette nouvelle entité a vu le jour à l’initiative de l’Hôpital du Jura bernois et de la Municipalité. L’objectif de cette fondation sera de récolter de l’argent auprès de privés et d’entreprises pour soutenir des personnes et des institutions qui s’engagent et innovent dans le domaine médical en Prévôté.

Répondre à un problème global

« Toutes les régions périphériques, et même toute la Suisse, ont besoin de médecins généralistes », explique Francis Koller, membre du Conseil de fondation. Il rappelle que Moutier peut déjà compter sur son Médicentre, qui fonctionne bien, mais qu’il faut aller plus loin : « nous n’allons pas forcément nous limiter à la médecine. Notre but est de promouvoir tout ce qui touche aux soins et qui innove dans le domaine de la santé ». La démarche se traduirait par exemple par des aides aux jeunes médecins diplômés qui souhaitent s’établir dans la région de Moutier, que ce soit par un prêt ou par un don, décidé « sur la base d’un dossier solide ».

Pas de mise en concurrence

Mettre un tel projet en place alors que l’hôpital et le Médicentre offrent déjà des prestations similaires ne vise pas à exacerber la concurrence, selon Francis Koller : « il y a un manque, et nous peinons à faire venir des médecins dans nos régions. L’HJB et le Médicentre ont des missions bien particulières, et si d’autres personnes veulent s’installer il faut les soutenir. Nous n’avons jamais assez de médecins de proximité ».

Une fondation créée il y a près d’un an jusqu’ici inconnue

La signature des statuts de la Fondation Santé Prévôtoise remonte au 18 janvier 2017. Comment se fait-il qu’en un an, elle ne se soit pas encore fait connaître ? Pour Francis Koller, il s’agit d’un problème propre aux fondations : « peut-être qu’on n’a pas été assez actif dans le processus de création. Il a fallu pas mal de temps pour obtenir les statuts, mais aussi pour réunir un capital-actions. Nous n’étions pas pressés non plus, et maintenant tout est prêt et nous pourrons être beaucoup plus actifs dès le mois de janvier 2018 ». Et pour appuyer ses propos, Francis Koller ajoute que le site Internet de la fondation est désormais opérationnel.