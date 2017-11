85 millions pour le Weissenstein

BLS va investir 85 millions de francs pour rénover le tunnel ferroviaire du Weissenstein. L’ouvrage plus que centenaire pourra ainsi être exploité pendant les 25 prochaines années. Le projet prévoit la remise en état, le renforcement, voire le remplacement intégral des voûtes et du sol du tunnel sur certains tronçons. La voie ferrée et le drainage seront remplacés sur toute la longueur du tunnel.

Les plans seront mis à l’enquête publique prochainement. Les travaux devraient commencer en juin 2020 et se poursuivre jusqu’à la fin de 2021. /comm+mdu