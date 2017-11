Coup de neuf pour l’école de la Plänke

L’école de la Plänke à Bienne manque de place. Le projet d’agrandissement prévu par la ville a été présenté jeudi après-midi. Le complexe scolaire comprend trois édifices, dont la salle de gymnastique construite en 1900 à la rue Neuve 12, qui est trop petite et qui se trouve actuellement en très mauvais état. Le projet proposé par les autorités municipales biennoises prévoit donc la construction d’un nouveau bâtiment dédié au sport, répondant aux normes actuelles en termes de surface et d’équipement, afin de remplacer l’édifice actuel. La nouvelle bâtisse abritera également l’école à journée continue. L’EJC, qui accueille de nos jours une centaine d’élèves, pourra ainsi offrir de la place à 120 enfants et répondre aux besoins.

Le nouveau bâtiment de la salle de gymnastique contiendra aussi trois locaux pour les cours spéciaux, ainsi qu’un local polyvalent. Toutes les salles de cours dans l’école de la Plänke pourront par conséquent à nouveau être utilisées comme classes et locaux de groupes. Le complexe scolaire pourra ainsi accueillir à l’avenir deux trains complets de classes de la 1H à la 8H.

Un crédit de 12'950'000 francs pour réaliser ces travaux sera soumis au Conseil de ville puis au peuple. Une votation populaire est prévue le 4 mars 2018. /mdu