Des élèves de la Halle des maçons distingués

Une belle performance pour des apprentis de la Halle des maçons de Moutier. Trois élèves jurassiens se sont illustrés lors de l’éliminatoire régionale du concours suisse de la maçonnerie qui s’est tenu la semaine passée de mercredi à samedi à Lausanne. La compétition permet d’élire les meilleurs apprentis maçons de Suisse romande. Ils ont notamment su relever le défi « en traçant, sciant, mesurant, coupant, posant ou encore alignant plus de 400 briques de formats et couleurs différentes en 21 heures de travail », indique l’école prévôtoise jeudi dans un communiqué. Jonas Bonati de Boncourt a terminé deuxième au classement, Quentin Cuenat de Vendlincourt huitième et Loïc Gigon de Courgenay dixième.

Les trois apprentis participeront à l’éliminatoire suisse qui se déroulera à la Swissbau à Bâle au mois de janvier, puis éventuellement à la finale suisse en septembre lors des SwissSkills à Berne. /comm+alr