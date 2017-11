Le Prix Balmer décerné à un enseignant et des élèves de Moutier

Des élèves de Moutier récompensés. Le Prix Balmer 2018 a été remis Thibaud Rossel et sa classe de l’Ecole de maturité spécialisée. L’enseignant de chimie et de biologie a été salué pour les travaux qu’il a menés avec ses étudiants, des travaux qui contribuent au développement et au rayonnement de la chimie. Ils démontrent qu’il est possible de détecter facilement la présence de phosphates dans les eaux et qu’il devient pensable d’y remédier en passant par la voie de la conception de nouveaux polymères. Cette recherche et sa méthodologie « présentent l’intérêt d’être relativement facile à mettre en œuvre avec des étudiants d’une Ecole de maturité spécialisée, de produire des résultats novateurs, d’avoir un faible coût et de proposer tout cela dans le cadre de la rédaction de travaux de certificats », indique le communiqué diffusé jeudi après-midi par la direction du Gymnase français de Bienne. /ast