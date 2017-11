Le temps file pour Saintimania

Saintimania prend un nouveau virage. La revue imérienne a fait le plein de nouveautés pour sa 24e édition. Les 22 comédiens, musiciens et danseurs, dont cinq nouvelles recrues, monteront sur les planches de la salle de spectacle de St-Imier du 19 au 27 janvier. Les contours de l’événement ont été présentés à la presse jeudi. Le thème retenu pour la revue est « Tant qu’il y aura du temps » et la troupe s’intéressera au temps d’une vie, en suivant des personnages durant les différentes étapes de la vie. Les actualités imériennes, mais aussi nationales et internationale feront évidemment partie intégrante du spectacle.

Des nouveautés au programme

Nouveauté pour cette édition : la technologie s’est invitée sur scène, les décors s’afficheront sur un écran géant durant les sketchs. Les décors virtuels changeront ainsi au fil du spectacle. Cette année, la vache qui trônait sur toutes les affiches des éditions précédentes a cédé sa place à un graphisme plus moderne et centrée sur le thème de la revue. Le site internet a également fait peau neuve, du quoi redonner un peu de dynamisme à Saintimania.

Les prélocations pour le spectacle sont disponibles le 2 décembre à la brasserie de la Place à St-Imier de 9h à 12h. Les réservations pourront ensuite se faire dès le 4 décembre. /mdu