Passation de pouvoir à la Préfecture du Jura bernois

La Préfecture du Jura bernois passe dans les mains de Stéphanie Niederhauser. Jean-Philippe Marti lui a remis les clés jeudi matin lors d’une cérémonie à Courtelary, après avoir assumé la charge de préfet pendant 25 ans. Le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus a profité de l’occasion pour lui rendre hommage et saluer le travail accompli. Jean-Philippe Marti, très ému, a quant à lui évoqué une expérience de vie très enrichissante qui l’a profondément marqué. Il a aussi exprimé ses regrets de ne pas avoir pu trancher les recours concernant les votes sur l’appartenance cantonale de Moutier et Belprahon. Il compte désormais profiter de sa retraite pour s’occuper de sa famille et de sa santé.

Recours: une décision au printemps?

La lourde tâche de traiter les recours reviendra donc à Stéphanie Niederhauser. Elle précise que la Préfecture ne peut pas prendre de décision tant que le ministère public n’a pas rendu les conclusions de son enquête : « imaginons que nous annonçons que le vote ne doit pas être annulé. Notre décision entre en force, tout le monde est content, et six mois après le ministère public condamne quelqu’un pour une fraude. Il n’a pas la capacité d’annuler le vote, il peut juste condamner pénalement. Cela pose un problème. Nous sommes donc obligés d’attendre les conclusions de la justice ». En ce qui concerne le délai de la décision, Stéphanie Niederhauser indique que la Préfecture « devrait être en mesure de communiquer dans le courant du printemps », pour autant que la justice ait tranché. /ast