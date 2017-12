De l'art sans frontière

La Cantonale Berne Jura s’apprête à vernir sa sixième édition. L’exposition intercantonale vivra ses premiers vernissages samedi soir au Centre Pasquart à Bienne et dimanche soir aux Halles à Porrentruy. Neuf lieux dédiés à l’art et disséminés dans les deux cantons prennent part à cet événement, dont la cité bruntruntaine pour la première fois. L’objectif premier de la Cantonale Berne Jura consiste à soutenir l’art régional tout en mettant en avant sa variété et sa diversité à l’échelle des régions jurassiennes et bernoises. Le but est également d’inviter le public à se déplacer au fil des expositions grâce à un pass commun donnant accès à tous les lieux partenaires de la Cantonale.

Vous retrouvez le programme complet et détaillé des expositions sur le site internet de la Cantonale Berne-Jura. /nme