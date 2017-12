L'Ile-de-la-Suze décroche un prix

L’Ile-de-la-Suze à Bienne reçoit les honneurs de Mobilité piétonne Suisse. Le nouveau parc public, inauguré en juin dernier, se voit récompensé par le premier prix du « Flâneur d’Or 2017 » décerné par l’association qui soutient les aménagements piétons dans le pays. Selon le jury, l’Ile-de-la-Suze constitue une oasis piétonne au cœur d’un quartier densément construit qui comble une lacune importante des réseaux pédestres et urbains. Le « Flâneur d’Or » est décerné tous les trois ans et récompense les projets qui augmentent l’attrait des déplacements à pied en milieu urbains. Pour cette édition, 51 projets étaient en course. /nme