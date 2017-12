Tôles froissées sur les routes de la région

La circulation a été légèrement perturbée sur les routes enneigées de la région. La police cantonale bernoise a reçu huit annonces d’accidents dans le Jura bernois et à Bienne entre jeudi 18h et vendredi 10h. Une collision entre deux voitures a fait un blessé léger à Mont-Tramelan, l’un des conducteurs a été transporté à l’hôpital en ambulance pour un contrôle. D’autres accidents sans gravité sont survenus: deux à Tramelan, un au Fuet, un à St-Imier, un à Sonceboz-Sombeval et deux à Bienne. Au total, la police a reçu 45 annonces pour l’ensemble du canton de Berne. /mdu