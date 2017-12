Bienne: la patinoire géante est ouverte!

La plus grande patinoire mobile à ciel ouvert du pays se trouve à Bienne. Depuis vendredi, la place de l’Esplanade s’est recouverte de glace pour se transformer en « Eisplanade ». Les patineurs peuvent ainsi s’adonner, chaque jour, au plaisir de la glisse sur plus de 2200m2 durant les deux prochains mois. Ce projet ambitieux a été lancé par deux Biennois, Kenan Sahin et Stöh Grünig qui comptent bien rééditer l’expérience chaque hiver si cette première saison s’avère concluante. Ils espèrent attirer environ 300 patineurs par jour. Cet objectif a déjà été atteint vendredi pour la première journée de glisse. L’ « Eisplanade » est accessible gratuitement tous les jours de 10h à 22h. Il est possible de se restaurer et de louer du matériel sur place. /nme