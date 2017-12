Cortébert perd deux conseillers municipaux

Double démission au Conseil municipal de Cortébert. La commune annonce samedi que Cédric Grünenwald et Adriano Palazzo ont remis leur démission cette semaine. Ces départs sont motivés par des divergences de point de vue sur certains principes de gestion et de gouvernance du dicastère des travaux publics. Selon le communiqué, la commune n’a pas pâti financièrement de ces divergences. Les membres restant de l’exécutif regrettent ces démissions et comptent repourvoir les postes vacants au plus vite pour la dernière année de législature. /ich