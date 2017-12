Deux blessés sur l’A16 à Bienne

Un accident de la route s’est produit dimanche après-midi sur l’A16 à Bienne. La police cantonale bernoise a été avisée vers 15h. Deux voitures se seraient engagées sur l’autoroute depuis le giratoire de Champs-de-Boujean en direction de Frinvillier, lorsque la seconde a entamé un dépassement. Les deux véhicules sont alors entrés en collision. Le conducteur et le passager de l’une des voitures ont été blessés. Ils ont été emmenés à l‘hôpital en ambulance. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont été appelés pour nettoyer les fluides échappés. En raison des secours et des travaux de dégagement de la chaussée, le tronçon autoroutier entre l’échangeur Champs-de-Boujean et Frinvillier a dû être fermé pendant trois heures. /ich+comm