Le Tropicana a réchauffé petits et grands

Du soleil sur les visages. Le Tropicana s’est achevé samedi dans la nuit sur une ambiance chaleureuse. Les organisateurs sont particulièrement satisfaits de cette 12e édition, qui a attiré environ 6'000 personnes à Bassecourt sur l’ensemble du week-end. De quoi réjouir les associations caritatives qui participent à l’événement.

Avec des tarifs moins élevés et un soin tout particulier apporté à la plage aux enfants, l’objectif était que la manifestation soit plus attractive pour les familles notamment. La mission semble réussie. Cédric Membrez, président du comité d’organisation, indique que l’affluence a été particulièrement bonne samedi après-midi sur la plage aux enfants : cracheurs de feu, cirque et animations des œuvres en ont mis plein les yeux. /ich