Les Fêtes s'invitent dans la région

Les Fêtes de fin d’année approchent et apportent avec elles leurs lots de guirlandes, illuminations, marchés et soirées festives. Dans la région, les possibilités sont nombreuses pour profiter de cette période et de ses charmes.

Qui dit Noël dit souvent… Marché de Noël. Pour les amateurs de santons, bougies et vins chauds à déguster pour se réchauffer, plusieurs possibilités s’offrent à eux. A Moutier, par exemple, les cabanons quittent la vieille ville pour la place du collège. Vendredi et samedi, petits et grands pourront notamment profiter d’une patinoire synthétique.

Du patinage, il est aussi possible d’en faire à Bienne sur la plus grande patinoire à ciel ouvert de Suisse, installée sur l’Esplanade jusqu’à fin février. Le traditionnel marché de Noël a quant à lui déjà pris ses quartiers au centre-ville et se tient jusqu’au 23 décembre.

Les Fêtes, c’est aussi l’occasion de s’entraider. Du côté de St-Imier, le coup d’envoi de « Noël ensemble » sera lancé demain pour quatre jours d’animations musicale gratuites. Les collectes permettront de soutenir des œuvres caritatives. Samedi, de nombreuses actions seront aussi menées dans toute la région pour le traditionnel Téléthon.

Enfin, la convivialité sera au programme des « Noël pour tous » et autres événements du genre organisés le 24 décembre à St-Imier, Tramelan et Moutier, et le 25 à Tavannes. Une occasion de passer Noël autrement et de ne pas rester seul chez soi.

Et bien d’autres événements sont au programme pour ce mois de décembre. Vous pouvez retrouver des informations ici.