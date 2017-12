Un accident entre Bienne et Lyss

La circulation a été perturbée entre Lyss et Bienne. Un accident s’est produit sur l’A6 en direction de Bienne mardi à 17h30. Deux voitures se sont percutées. Deux ambulances et la police cantonale bernoise se sont rendues sur place. Le tronçon entre Lyss et Studen est fermé au trafic pour permettre l’intervention des forces de l’ordre. /mdu