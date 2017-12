Bienne : feu vert pour le lotissement du « Chemin des Oeuches »

Le Conseil municipal a approuvé la conception du lotissement « Chemin des Oeuches » à Bienne pour le secteur partiel sud. Le concept contient les critères urbanistiques et architectoniques pour les projets de renouvellement et d’extension en relation avec un projet de construction en cours. Le but est d’étendre et de remplacer partiellement le parc immobilier existant. À terme, une offre de logements moderne et attrayante sera ainsi créée. /comm+jrg