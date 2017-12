Du cheval suisse pour l'apéro

Manger du cheval : si pour certains, l’idée dérange, de nombreux Suisses ont fait de cette viande un met de choix. Pourtant, seuls 9 % des produits à base de cheval viennent de Suisse. C'est notamment pour remettre en avant la viande locale que la Fondation rurale interjurassienne a été mandatée. Avec le tout nouveau label L'Originale, elle soutient la filière chevaline. Le projet est porté par la Fondation jurassienne d’élevage chevalin (FJEC), aidé par l'OFAG, la FSFM et la Fondation-Sur-la-Croix.

Utiliser valablement la viande chevaline à disposition

L’Originale, c’est une marque qui propose 7 recettes, allant de la saucisse à la terrine... le tout à base de viande de cheval suisse.

Pour les membres du projet L’Originale, il s’agit de mieux faire connaître la viande chevaline suisse, mais aussi de mieux l’utiliser. Mais pas question pour autant d’élever des chevaux juste pour la boucherie, comme l’explique Pierre Berthold, président de la FJEC : " On ne cherche pas à augmenter la production, on cherche à utiliser valablement ce qu'on a."

Chaque année, 3000 équidés entrent dans la filière alimentaire, soit parce qu'ils sont trop vieux, ou boiteux. Si le steak est volontiers consommé par les amateurs, les parties avant de l'animal, moins tendres, sont boudées et donc incinérées. En proposant les produits de la marque L'Originale, la FRIJ et la FJEC souhaitent utiliser la viande à meilleur escient, mais aussi soutenir les éleveurs locaux.

Au Noirmont, la boucherie Saint-Hubert a pris part au projet.