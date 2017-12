L’A16 crève l’écran

L’A16 dans le Jura bernois se décline désormais aussi sur grand écran. L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne a produit un film intitulé « Transjurane, nouvelle voie, nouveaux horizons » avec le soutien de l’Office fédéral des routes. Ce documentaire de 60 minutes retraçant l’histoire de la construction de l’A16 dans le Jura bernois a été présenté mercredi soir devant un panel d'invités, en présence des réalisateurs, au Cinématographe à Tramelan.

Les réalisateurs Pierre-Alain Gogniat et Stefan Hugentobler ont replacé les premières idées et projets dans leur contexte original, en évoquant les aspects historique, politique, géographique et économique. Ils ont aussi fait la part belle à la construction des grands ouvrages nécessaires au passage de la Transjurane entre la Roche Saint-Jean et Bienne. Les réalisateurs ont travaillé sur des centaines d'heures de séquences d'archives ou récentes pour faire une synthèse des images les plus fortes et les plus représentatives. Ils reviendront d’ailleurs sur ce film dans l’émission La Matinale mardi 12 décembre entre 7h et 8h.

Deux autres projections publiques et gratuites sont déjà prévues au Cinématographe de Tramelan le 12 décembre à 20h00 et le 14 décembre à 18h. /cad+comm