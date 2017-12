Chômage : une stabilité qui traduit une embellie

Le taux de chômage dans le canton de Berne est resté stable au mois de novembre. Il se situe toujours à 2, 4 %, soit plus bas que la moyenne suisse qui a augmenté de 3 à 3,1 %. L’embellie qui se confirme dans de nombreux secteurs d’activité compense la hausse saisonnière dans la construction, l’hôtellerie et la restauration. Corrigé de cette variation saisonnière, le chômage a reflué de façon significative selon les chiffres relayés jeudi par la Direction de l’économie. A Bienne, le taux de chômage a diminué de 0.3 point par rapport à octobre 2017 et s’élève à 4.6%. /sca +comm