Une soixantaine de communes unies pour l'insertion professionnelle

Soixante-et-une communes s’en remettent au Service spécialisé de l’insertion professionnelle du Seeland. La structure jusqu’ici biennoise sera régionalisée dès le 1er janvier 2018. Elle aura toujours pour but de réinsérer les personnes au bénéfice de l’aide sociale ou en fin de droit sur le marché du travail et au sein des structures sociales. Le SSIP Seeland est un partenaire stratégique de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. Il doit notamment veiller à l’existence d’une offre d’insertion professionnelle bilingue, nuancée, coordonnée et axée sur les besoins.

Conflits d'intérêts écartés

Cette nouvelle formule permettra notamment d’éviter les conflits d’intérêts en séparant clairement l’offre à disposition des assignations potentielles. Elle devrait aussi être plus efficace que les structures actuelles et offrir une plus grande variété dans les possibilités d’insertion, selon la présidente du groupe de projet Margrit Junker. Onze collaborateurs travailleront pour le SSIP Seeland afin d’atteindre cet objectif, en collaboration avec treize services sociaux et le canton de Berne.

Jura bernois aussi concerné

Les communes de La Neuveville, Plateau de Diesse et Nods font notamment partie des communes associées au projet. Le financement est assuré par le canton de Berne à hauteur de 6,2 millions de francs pour 2018. /ast