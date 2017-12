Deux accidents dans le Jura bernois

L'autoroute A16 théâtre d'accidents. Deux accident ont été signalés ce vendredi en fin d'après-midi. Le premier a mis en cause un véhicule à la hauteur de Sonceboz sur la voie Tavannes-La Heutte, sans faire de blessé. Toujours sur l'A16 et toujours à la hauteur de Sonceboz, mais dans l'autre sens cette fois, un accident mettant en cause deux véhicules a eu lieu. Là encore, aucun blessé n'est à déplorer. Les conditions hivernales pourraient être à l'origine de ces accidents. Des véhicules ont aussi été en difficulté du côté de Crémines et de La Cibourg. /mle+ast