« Il n’y a rien de si dramatique »

Les responsables du home du Ried à Bienne n’ont pas fauté. Les autorités de la ville ont réuni la presse vendredi matin pour faire le point sur la situation de l’EMS municipal. Des cas de dysfonctionnements au sein du home avaient été signalés durant l’été. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) avait été saisie suite à des dénonciations anonymes.

« C’est un directeur serein et optimiste que vous avez devant vous ». D’entrée de jeu, Cédric Némitz, conseiller municipal de la formation, de culture et des sports, a tenu à mettre les choses à plat. Ni l’enquête menée par la SAP, ni l’analyse réalisée dans le domaine des soins n’ont montré des dysfonctionnements graves au sein du Ried. « Vous trouverez toujours des choses qui ne fonctionnent pas, des choses à améliorer, dans n’importe quel établissement » a relativisé Cédric Némitz. « Nous n’avons jamais dit qu’il n’y avait pas de problème mais nous ne nous sommes jamais trouvés dans des situations hors légalité, hors sécurité » a-t-il poursuivi. Reste que les analyses ont tout de même montré quelques faiblesses au niveau de l’organisation, de la communication et de la vétusté des infrastructures notamment. Les instances cantonales ont astreint la direction du Ried à des mesures de vérification, de documentation, afin d’améliorer les processus. La Ville, de son côté, planche sur un projet de rafraîchissement du bâtiment mais le dossier s’annonce complexe puisque la zone qui abrite le home s’avère être fortement protégée. /nme