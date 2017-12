L’eisstock débarque à Lajoux

La neige a pris ses quartiers dans les Franches-Montagnes, la glace aussi. Ce climat presque polaire a donné des idées à Joseph Noirjean. Il ouvre ce week-end les premières pistes d’eisstock du Jura, dans son parc Autruches Aventures à Lajoux.



De la pétanque sur glace

Mais en fait, l’eisstock, c’est quoi exactement? « Je dirais que c’est de la pétanque sur glace. C’est un sport qui ressemble aussi au curling. On n’a pas de balais, mais on doit rapprocher les plots d’un cochonnet », explique Joseph Noirjean.

Deux pistes à Lajoux

Mais à l’eisstock, le cochonnet, c’est un palet ! Si certains sont sceptiques –peut-on vraiment jouer aux boules en hiver ?-, sachez que cette activité est vieille comme le monde ou presque : l’eistock daterait du 16ème siècle, et remporte un certain succès, notamment en Suisse allemande : « Et il y a même un championnat du monde pour cette discipline », ajoute Joseph Noirjean. Séduit par ce sport, ce-dernier a décidé d’installer non pas une mais deux pistes dans sa cour : la première est recouverte d’une fine couche de glace, et l’autre de neige tassée : « Ainsi, si la glace fond, on pourra tout de même jouer sur la piste de neige. » De quoi faire durer le plaisir toute la saison. Encore faut-il que les conditions hivernales restent de la partie.

Les pistes d’eistock sont ouvertes au public à partir de samedi 9 décembre, sur réservation auprès de Joseph Noirjean. Plus d’informations ici . \cto