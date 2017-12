Le Wintersound va secouer la Croisée

On ne change pas une équipe qui gagne : le Wintersound Festival à Delémont accueillera de grands noms de la musique électronique. La manifestation se déroulera les 2 et 3 février, à la Croisée des Loisirs. Les têtes d'affiche de cette 7e édition se nomment Nicky Romero (un des dix meilleurs DJs au monde, selon les organisateurs du Wintersound), Kungs, Firebeatz, Martin Jensen, Curbi et Florian Picasso. Ils partageront notamment la scène avec des artistes de la région. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont également ouvert les portes du festival à des artistes plus populaires, afin d'élargir le public qui assistera aux concerts.

Les organisateurs soulignent qu'au fil des années le Wintersound s'est fait une renommée dans le monde de la musique électronique. De ce fait, le festival figure dans le calendrier international des grands rendez-vous des DJs et la manifestation jurassienne dispose du choix entre plusieurs artistes. /mle