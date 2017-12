Lapins, poules et pigeons en vitrine à Delémont

Plus de 1'150 bêtes se dévoilent au public. L’Association jurassienne d’ornithologie qui compte des membres dans le Jura, le Jura bernois et le Laufonnais organise samedi et dimanche son exposition à Delémont. Des lapins, des poules ou encore des pigeons sont ainsi à découvrir à la Halle des expositions pendant tout le week-end. L’entrée est libre. /comm+alr