La gare de St-Imier n’est ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte. Les CFF indiquent dimanche matin qu’il faut s’attendre à des retards et des suppressions de trains sur la ligne entre Bienne et La Chaux-de-Fonds. Un dérangement technique aux installations ferroviaires en est la cause. La durée des perturbations est indéterminée. /alr