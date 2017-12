Christoph Neuhaus en dit-il trop sur Facebook ?

La séparation entre pouvoir exécutif et judiciaire est-elle vraiment respectée dans le canton de Berne ? Le député de Moutier Patrizio Robbiani vient de déposer une interpellation au Grand Conseil. En cause, certains propos tenus par Christoph Neuhaus sur les réseaux sociaux. Le Conseiller d’Etat s’est en effet exprimé publiquement sur sa page Facebook sur une procédure pénale en cours. Patrizio Robiani souhaite donc connaître les limites de la liberté d’expression de Christoph Neuhaus en qualité de directeur de la justice et si ce dernier a le droit de s’exprimer sur une affaire pénale en cours. /ami