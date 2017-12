Moutier devra voter sur le budget 2018

Les citoyens de Moutier devront se prononcer sur le budget 2018 de la ville. Selon le Journal du Jura, un référendum muni de plus de 450 signatures a été déposé contre la mouture acceptée par le Conseil de ville fin octobre. Le budget 2018 prévoit un déficit de près d’un million et demi de francs. Le maire Marcel Winistoerfer estime que ce référendum complique assez lourdement le fonctionnement administratif. Il évoque un lien possible avec la Question jurassienne, puisqu’un montant de 130'000 francs a été voté pour les démarches liées au rattachement de Moutier au canton du Jura. Le scrutin populaire pourrait se tenir le 4 mars prochain, en même temps que les votations fédérales.\rch