Nouvelle demande pour l’étude sur le cannabis

L’idée de vendre légalement du cannabis dans les pharmacies à des fins de recherche n’est pas enterrée. Après le rejet par l’Office fédéral de la santé publique de l’étude proposée l’Université de Berne, les villes de Bienne, Berne, Lucerne et Zurich examinent le dépôt de nouvelles demandes, qui soient possibles dans le cadre de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Elles affirment que le débat politique concernant l’usage de cannabis est important et urgent, et que des bases de recherche sont nécessaires pour porter scientifiquement la discussion.

Les quatre villes soutiennent par ailleurs la création la plus rapide possible d’un article relatif aux projets-pilote. L’OFSP avait déjà laissé entendre qu’il était en train d’étudier les façons de compléter la loi afin que ce type d’étude soit possible. /comm+mdu