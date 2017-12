Un plan pour développer les coopératives à Bienne

Les bases sont posées pour le développement des coopératives d’habitation à Bienne. La ville a présenté mardi son état des lieux des différents quartiers où se trouvent des logements d’utilité publique et quelles améliorations pourraient y être effectuées. Ce rapport servira d’outil pour permettre aux coopératives de planifier leur évolution. La ville s’est fixé pour objectif que 20% de ses logements soient tenus par des coopératives en 2035.

La plupart des 80 lotissements passés en revue se situent dans les quartiers du Petit-Marais, de Geyisried-Fröhlisberg et Geyisried Nord, en bordure de ville. C’est là que se situe le plus grand potentiel de renouvellement et de densification. La Municipalité les soutient en leur octroyant du terrain en droit de superficie.

L’analyse, qui a coûté 300'000 francs au total, a été financée à moitié par la ville et à moitié par la Confédération, qui veut également promouvoir la création d’une offre de logements abordables dans les centres urbains. /sca