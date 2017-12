La jeunesse littéraire de Roland Stähli

Roland Stähli, l’homme de lettres. Un documentaire s’intéresse à la personnalité artistique du Tramelot.

« Roland le Transjuran » se construit autour d’un entretien datant de l’hiver 2009, quelques mois avant sa mort. L’éditeur biennois Patrick Amstutz et le réalisateur neuchâtelois Denis Maurer avaient demandé à Roland Stähli de raconter sa jeunesse, de se remémorer ses rêves et ses ambitions dans les années 30. Le film reprend des extraits de cet entretien, mêlés de témoignages des proches de Roland Stähli et d’images de la région. Il revient notamment sur la création de la célèbre revue littéraire et artistique Transjurane en 1938. Roland Stähli avait déniché et publié de nombreux talents de la région, ainsi que ses propres poèmes, dans une perspective humaniste et francophone qui englobait l’Arc jurassien ainsi que la France voisine.

Le documentaire « Roland le Transjuran » est projeté le 20 janvier à 18h et le 30 janvier à 20h au Cinématographe de Tramelan. /mvr