Les Eglises réformées dénoncent les coupes dans le social

Les mesures d'économies adoptées par le Grand Conseil bernois dans le domaine social inquiètent les Eglises réformées de Berne, du Jura et de Soleure. Par 118 voix contre 21 et 7 abstentions, une résolution à l'intention des députés a été acceptée lors de la deuxième journée du Synode mercredi.

« Les réductions des contributions aux institutions pour personnes vivant avec un handicap et des coupes au niveau des prestations de base de l’assistance sociale ne sont que deux exemples qui remettent en cause la solidarité dans notre société », déclare cette résolution. Les Eglises réformées appellent les décideurs politiques et ecclésiaux à s'assurer « que les économies ne se fassent pas au détriment des plus faibles. » /mvr